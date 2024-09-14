В Украине демографическая катастрофы, сотни тысяч людей отказываются от гражданства, — нардеп

По словам Николая Княжицкого, в Украине нужно создать министерство демографии. Согласно данным от Национального банка, за последние полгода из Украины выехало 400 тысяч человек.

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В Украине демографическая катастрофа. Также сотни тысяч человек за границей хотят отказаться от украинского гражданства. Об этом в эфире "Говорить великий Львів" рассказал народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий.

"Сначала мы совершали очень много ошибок, когда этим людям не оказывали консульские услуги. Сейчас наоборот — якобы пытаемся предоставить. Есть на это причина. Потому что лежат сотни тысяч заявлений об отказе от украинского гражданства", — сказал он.

По его словам, в Украине нужно создать министерство демографии. Согласно данным от Национального банка, за последние полгода из Украины выехало 400 тысяч человек, а за последние несколько лет страну покинули 6,7 млн человек. Кто-то должен заняться этой проблемой.

Нардеп заявил, что никто также не занимается лицами, перемещенными внутри Украины.

"Я еще не говорю о том, что у нас половину школ не закрывают из-за того, что там нет укрытий или из-за того, что они деревянные. Укрытия местные бюджеты построить не могут, ведь ПДФО у них забрали. И забрали, к сожалению не на армию", — рассказал нардеп.

По его словам, власть должна обеспечить условия для возвращения людей, но для этого нужно работать.

Напомним, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украину в пределах 1991 года население уже не способно обслуживать технически. По его словам, в стране осталось 9 миллионов трудоспособного населения и 14 миллионов тех, кто не работает. Арестович считает, что такое количество людей может жить в трех-четырех областях.