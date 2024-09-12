"Стало трендом": 416 тысяч украинцев хотели заключить брак через "Дію", но есть нюанс

По словам министра цифровой трансформации, за первые сутки граждане забронировали даты браков на 2 месяца вперед, что делает сервис революционным. При этом из практически полумиллиона заявок лишь 49 тысяч пар перешли к следующему этапу.

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3 дня назад в приложении "Дія" заработала услуга онлайн-браков и за этот период поступило практически полмиллиона заявок. Об этом написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, украинцы начали жениться через сервис "Дія" и такой онлайн-брак стал революционным сервисом, который пользуется популярностью. Только за первые 24 часа работы граждане забронировали даты браков на 2 месяца вперед.

"Брак онлайн — революционный сервис, и по популярности видим, что очень нужный. А предложение в "Дії", без преувеличений, стало трендом недели", — написал Михаил Федоров.

В результате за 3 дня фиксируется следующая статистика:

416 133 предложения сделали украинцы с 9 сентября;

положительных ответов зафиксировано 49 282, поэтому министр призвал граждан попробовать еще раз;

1 247 пар подали заявления о браке;

197 пар уже поженились после запуска бета-версии сервиса.

"Цифровизация не только упрощает жизнь, но и помогает создавать семьи", — подытожил Михаил Федоров.

Напомним, 9 сентября сообщалось, что в приложении "Дія" заработала услуга онлайн-браков. Для молодоженов процесс почти незаметен и длится до 30 минут. Как отмечают в Минцифры, услуга особенно ценна для военных, которые смогут жениться даже находясь на позициях.

14 августа сообщалось, что бабушки чаще женятся на военнообязанных мужчинах. Украинцам грозит уголовная ответственность в случае выявления фиктивного брака при попытке выехать за границу. Женщин могут посадить на 3-5 лет, рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.