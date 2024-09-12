"Стало трендом": 416 тисяч українців хотіли укласти шлюб через "Дію", але є нюанс

За словами міністра цифрової трансформації, за першу добу громадяни забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед, що робить сервіс революційним. При цьому з майже півмільйона заявок лише 49 тисяч пар перейшли до наступного етапу.

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3 дні тому в застосунку "Дія" запрацювала послуга онлайн-шлюбів, і за цей період надійшло майже півмільйона заявок. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, українці почали одружуватися через сервіс "Дія" і такий онлайн-шлюб став революційним сервісом, який користується популярністю. Лише за перші 24 години роботи громадяни забронювали дати шлюбів на 2 місяці наперед.

"Шлюб онлайн — революційний сервіс, і за популярністю бачимо, що дуже потрібний. А пропозиція в "Дії", без перебільшень, стала трендом тижня", — написав Михайло Федоров.

У результаті за 3 дні фіксується така статистика:

416 133 пропозиції зробили українці з 9 вересня;

позитивних відповідей зафіксовано 49 282, тож міністр закликав громадян спробувати ще раз;

1 247 пар подали заяви про шлюб;

197 пар уже одружилися після запуску бета-версії сервісу.

"Цифровізація не тільки спрощує життя, а й допомагає створювати сім'ї", — підсумував Михайло Федоров.

Нагадаємо, 9 вересня повідомлялося, що в застосунку "Дія" запрацювала послуга онлайн-шлюбів. Для молодят процес майже непомітний і триває до 30 хвилин. Як зазначають у Мінцифри, послуга особливо цінна для військових, які зможуть одружитися навіть перебуваючи на позиціях.

14 серпня повідомлялося, що бабусі частіше одружуються з військовозобов'язаними чоловіками. Українцям загрожує кримінальна відповідальність у разі виявлення фіктивного шлюбу під час спроби виїхати за кордон. Жінок можуть посадити на 3-5 років, розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.