"Клік-клік — і одружені": у додатку "Дія" запрацювала послуга онлайн-шлюбів (відео)
Для молодят процес майже непомітний і триває до 30 хвилин. Як наголошують у Мінцифри, послуга особливо цінна для військових, які зможуть одружитися навіть перебуваючи на позиціях.
В Україні запустили перший у світі офіційний шлюб в "Дії" по відеозвʼязку, який повністю змінює підхід до надання державних послуг. Про це інформує Мінцифри.
Відтепер можна уникнути поїздок до установ та стояння годинами у чергах. Лише кількома кліками у смартфоні можна подати заяву про шлюб, вибрати дату церемонії, змінити прізвище чи залишили своє та одружитися.
Для молодят процес майже непомітний і триває до 30 хвилин, наголошують у Мінцифри.
"Шлюб онлайн у "Дії" особливо важливий для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч", — наголошують у відомстві.
Також непотрібно їхати, щоб забрати свідоцтво про шлюб, адже обіцяють, що цифровий документ автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. Оригінал можна замовити з доставкою через пошту або прямо додому курʼєром.
Також у Мінцифри оприлюднили алгоритм цифрового одруження.
Можна освідчитися своїй другій половинці та зробити пропозицію одразу в "Дії". Вона отримає сповіщення, на яке треба відповісти протягом 14 днів.
Як скористатися послугою:
- Оновити "Дію" і зайти у Сервіси — "Шлюб онлайн".
- Обрати "Зробити пропозицію" та надіслати сповіщення обраниці чи обранцю на зручний месенджер.
- Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.
- Після згоди треба надати свої дані для заяви протягом 12 годин.
Після цього система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.
Також у "Дії" можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.
В день весілля потрібно зайти за посиланням у "Дії" на онлайн-церемонію, де вже чекатиме працівник цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин.
"Клік-клік — і одружені", — наголошують у Мінцифри.
Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію протягом доби.
Одружитися в "Дії" можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи "цифровий" закордонний паспорт.
Через "Дію" також можна й скасувати заяву про шлюб.
Нагадаємо, 7 березня 2023 року депутатка Інна Совсун подала на реєстрацію законопроєкт про "зареєстровані партнерства", що дозволяє укладати шлюби як серед різностатевих, так і серед одностатевих пар.
У квітні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що "Дія" була інтегрована з ігровим симулятором LifesaverSIM, який безкоштовно навчатиме українців тактичної медицини.