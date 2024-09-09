"Клік-клік — і одружені": у додатку "Дія" запрацювала послуга онлайн-шлюбів (відео)

Для молодят процес майже непомітний і триває до 30 хвилин. Як наголошують у Мінцифри, послуга особливо цінна для військових, які зможуть одружитися навіть перебуваючи на позиціях.

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В Україні запустили перший у світі офіційний шлюб в "Дії" по відеозвʼязку, який повністю змінює підхід до надання державних послуг. Про це інформує Мінцифри.

Відтепер можна уникнути поїздок до установ та стояння годинами у чергах. Лише кількома кліками у смартфоні можна подати заяву про шлюб, вибрати дату церемонії, змінити прізвище чи залишили своє та одружитися.

Для молодят процес майже непомітний і триває до 30 хвилин, наголошують у Мінцифри.

"Шлюб онлайн у "Дії" особливо важливий для військових та пар, які через війну не можуть бути поруч", — наголошують у відомстві.

Також непотрібно їхати, щоб забрати свідоцтво про шлюб, адже обіцяють, що цифровий документ автоматично підтягнеться в "Дію" протягом доби. Оригінал можна замовити з доставкою через пошту або прямо додому курʼєром.

Також у Мінцифри оприлюднили алгоритм цифрового одруження.

Можна освідчитися своїй другій половинці та зробити пропозицію одразу в "Дії". Вона отримає сповіщення, на яке треба відповісти протягом 14 днів.

Як скористатися послугою:

Оновити "Дію" і зайти у Сервіси — "Шлюб онлайн".

Обрати "Зробити пропозицію" та надіслати сповіщення обраниці чи обранцю на зручний месенджер.

Кохана людина отримає його та має відповісти протягом 14 днів.

Після згоди треба надати свої дані для заяви протягом 12 годин.

Після цього система запропонує вільні дати — найближчі для церемонії будуть за 5 днів.

Також у "Дії" можна визначити, що робити з прізвищем після весілля: залишити своє, взяти прізвище партнера чи зробити подвійне.

В день весілля потрібно зайти за посиланням у "Дії" на онлайн-церемонію, де вже чекатиме працівник цифрового ДРАЦСу. Процес одруження триває до 30 хвилин.

"Клік-клік — і одружені", — наголошують у Мінцифри.

Цифрове свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в Дію протягом доби.

Одружитися в "Дії" можуть повнолітні громадяни України, які мають верифікований податковий номер, ID-картку чи "цифровий" закордонний паспорт.

Через "Дію" також можна й скасувати заяву про шлюб.

Нагадаємо, 7 березня 2023 року депутатка Інна Совсун подала на реєстрацію законопроєкт про "зареєстровані партнерства", що дозволяє укладати шлюби як серед різностатевих, так і серед одностатевих пар.

У квітні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що "Дія" була інтегрована з ігровим симулятором LifesaverSIM, який безкоштовно навчатиме українців тактичної медицини.