"ЛГБТ+ військові потребують рівності": у ВР подали законопроєкт про одностатеві партнерства

Документ передбачає реєстрацію одностатевих і різностатевих цивільних партнерств, що дозволить вирішувати питання майна, наслідування, соціального захисту тощо. Однак такі пари не зможуть усиновлювати дітей.

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Народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун подала до Верховної Ради законопроєкт про одностатеві та різностатеві цивільні партнерства. За її словами, це відповідь на прохання ЛГБТ+ військових, які щодня стикаються з труднощами через заборону юридичних прав між партнерами. Про це вона написала на своїй сторінці у Twitter.

"Я неодноразово зустрічалася з ЛГБТ+ військовими. Я чула про їхні проблеми та прохання виправити велику несправедливість — відсутність прав, які є в різностатевих пар", — заявила депутатка.

Совсун додала, що держава має надати юридичний захист зокрема тим, хто її захищає на фронті.

Політикиня нагадала, що кілька місяців тому Володимир Зеленський дав доручення Кабміну зайнятися питанням цивільних партнерств. Проте, за її словами, уряд не поспішає розробляти потрібний документ.

"Тому я вирішила подати законопроєкт, щоб прискорити цей процес", — зазначила вона, закликавши своїх колег у парламенті поставити свій підпис під документом.

Нардепка повідомила, що 56% українців підтримують одностатеві партнерства, проте не надала джерело опитування.

"Я сподіваюся, що парламентська більшість, включаючи президентську партію "Слуга народу", приєднається до процесу та сприятиме якнайшвидшому ухваленню цього законопроєкту", — сказала Інна Совсун.

Хто працював над законопроєктом?

Окрім Інни Совсун, до написання документа приєдналися дві цивільні організації: "ЛГБТ+ військові за рівні права" й "Точка опори". Робота над проєктом закону зайняла 9 місяців.

"Сотні ЛГБТ+ військових і тисячі ЛГБТ+ цивільних потребують шлюбної рівності. Це захистить права наших громадян, які разом із усіма працюють на перемогу", — сказано в повідомленні організації.

Що передбачає законопроєкт?

Правовий статус, права й обов'язки партнерів і партнерок;

правовий режим майна;

питання успадкування;

соціальний захист партнерів і партнерок;

права в разі смерті чи зникнення одного з партнерів;

реєстрацію та розірвання партнерства.

У нинішній версії законопроєкту цивільні партнерства не передбачають:

права на усиновлення й опіки дітей;

права в адміністративно-кримінальній і податковій сферах.

Зазначимо, що документ ще не зареєстровано Верховною Радою.

Нагадаємо, 3 липня 2022 року з'явилася петиція до президента з вимогою легалізувати одностатеві шлюби. За словами авторки Анастасії Совенко, ЛГБТ+ людям необхідні такі ж права, що й у традиційних пар. Звернення набрало понад 25 тисяч необхідних голосів.

2 серпня президент Володимир Зеленський підтримав ініціативу, проте наголосив, що для цього необхідно змінювати Конституцію. Натомість він доручив уряду зайнятися питанням, як реалізувати цивільні партнерства.