"ЛГБТ+ военные нуждаются в равенстве": в ВР подали законопроект об однополых партнерствах

Документ предусматривает регистрацию однополых и разнополых гражданских партнерств, что позволит решать вопросы имущества, наследования, социальной защиты и т.д. Однако такие пары не смогут усыновлять детей.

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Народная депутатка от партии "Голос" Инна Совсун подала в Верховную Раду законопроект об однополых и разнополых гражданских партнерствах. По ее словам, это ответ на просьбу ЛГБТ+ военных, которые ежедневно сталкиваются с трудностями из-за запрета на юридические права между партнерами. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

"Я неоднократно встречалась с ЛГБТ+ военными. Я слышала об их проблемах и просьбах исправить большую несправедливость — отсутствие прав, которые есть у разнополых пар", — заявила депутатка.

Совсун добавила, что государство должно предоставить юридическую защиту, в частности, тем, кто его защищает на фронте.

Политик напомнила, что несколько месяцев назад Владимир Зеленский дал поручение Кабмину заняться вопросом гражданских партнерств. Однако, по ее словам, правительство не спешит разрабатывать необходимый документ.

"Поэтому я решила подать законопроект, чтобы ускорить этот процесс", — отметила она, призвав своих коллег в парламенте поставить свою подпись под документом.

Нардеп сообщила, что 56% украинцев поддерживают однополые партнерства, однако не предоставила источник опроса.

"Я надеюсь, что парламентское большинство, включая президентскую партию Слуга народа присоединится к процессу и будет способствовать скорейшему принятию этого законопроекта", — сказала Инна Совсун.

Кто работал над законопроектом?

Кроме Инны Совсун к написанию документа присоединились две гражданских организации: "ЛГБТ+ военные за равные права" и "Точка опоры". Робота над проектом закона заняла 9 месяцев.

"Сотни ЛГБТ+ военных и тысячи ЛГБТ+ гражданских нуждаются в брачном равенстве. Это защитит права наших граждан, которые вместе со всеми работают на победу", — сказано в сообщении организации.

Что предусматривает законопроект?

Правовой статус, права и обязанности партнеров и партнерок;

правовой режим имущества;

вопрос наследования;

социальную защиту партнеров и партнерок;

права в случае смерти или пропажи одного из партнеров;

регистрацию и расторжение партнерства.

В нынешней версии законопроекта гражданские партнерства не предусматривают:

права на усыновление и опеки детей;

права в административно-криминальной и налоговой сферах.

Отметим, что документ еще не был зарегистрирован Верховной Радой.

Напомним, 3 июля 2022-го появилась петиция к президенту с требованием легализировать однополые браки. По словам автора Анастасии Совенко ЛГБТ+ людям необходимы такие же права, что и у традиционных пар. Обращение набрало больше 25 тысяч необходимых голосов.

2 августа президент Владимир Зеленский поддержал инициативу, однако отметил, что для этого необходимо менять Конституцию. Вместо этого он поручил правительству заняться вопросом, как реализовать гражданские партнерства.