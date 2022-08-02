Петиция о легализации однополых браков: появился ответ Зеленского

Глава государства напомнил, что в военное время невозможно вносить изменения в Конституцию Украины, а без этого легализация однополых браков невозможна.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию граждан о легализации однополых браков в нашей стране. Ответ появился на сайте электронных петиций во вторник, 2 августа.

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Глава государства подчеркнул, что первый шаг для легализации однополых браков — это изменения в Конституции Украины.

"В условиях военного или чрезвычайного положения Конституцию Украины менять нельзя, поэтому сейчас нельзя и изменить норму о том, что брак – это добровольный союз мужчины и женщины", — говорится в письменном ответе президента.

Однако Зеленский добавил, что Кабмин наработал варианты решений по легализации в Украине зарегистрированного гражданского партнерства.

Глава государства также сообщил, что обратился к премьер- министру Украины Денису Шмыгалю, чтобы тот рассмотрел вопрос о том, как реализовать петицию по данной теме.

В чем суть петиции

Петицию на сайт 3 июля внесла Анастасия Совенко. Аргументировала она свое требование к президенту Владимиру Зеленскому коротко.

"В настоящее время каждый день может быть последним. Пусть люди одного пола получат возможность создать семью и иметь подтверждающий официальный документ. Им необходимы такие же права, что и у традиционных пар", — написала Совенко.

Обращение к президенту набрало 28 тыс.592 голоса из 25 тыс. необходимых.

Напомним, советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ЛГБТ — это "люди с отклонениями". В общественной организации "Киевпрайд", много лет отстаивающей права ЛГБТ-сообщества в Украине, резко отреагировали на высказывание политика, потребовав уволить его с занимаемой должности в Офисе президента.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как создать ЛГБТ-семью в Украине без похода в ЗАГС.