Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів: з'явилася відповідь Зеленського

Глава держави нагадав, що у воєнний час неможливо вносити зміни до Конституції України, а без цього легалізація одностатевих шлюбів неможлива.

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію громадян щодо легалізації одностатевих шлюбів у нашій країні. Відповідь з'явилася на сайті електронних петицій у вівторок, 2 серпня.

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Глава держави наголосив, що перший крок для легалізації одностатевих шлюбів — це зміни до Конституції України.

"В умовах воєнного чи надзвичайного стану Конституцію України змінювати не можна, тому зараз не можна й змінити норму про те, що шлюб — це добровільний союз чоловіка та жінки", — йдеться в письмовій відповіді президента.

Однак Зеленський додав, що Кабмін напрацював варіанти рішень щодо легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства.

Глава держави також повідомив, що звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, щоб той розглянув питання про те, як реалізувати петицію з цієї теми.

У чому суть петиції

Петицію на сайт 3 липня внесла Анастасія Совенко. Аргументувала вона свою вимогу до президента Володимира Зеленського коротко.

"Наразі кожен день може бути останнім. Нехай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю та мати офіційний документ, що це підтверджує. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар", — написала Совенко.

Звернення до президента набрало 28 тис. 592 голоси із 25 тис. необхідних.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ЛГБТ — це "люди з відхиленнями". У громадській організації "Київпрайд", яка багато років відстоює права ЛГБТ-спільноти в Україні, різко відреагували на висловлювання політика, вимагаючи звільнити його з посади в Офісі Президента.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як створити ЛГБТ-сім'ю в Україні без походу в РАЦС.