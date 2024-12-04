"Были вырваны из контекста": Лубинец опроверг заявление об искоренении "бусификации"

Представитель омбудсмена Дмитрия Лубинца в столичном регионе Никита Козыренко заявил, что в Украине якобы удалось почти полностью искоренить так называемую "бусификацию". Сам Лубинец отметил, что последний не занимается этим вопросом.

Заявление регионального представителя Офиса омбудсмена Никиты Козыренко, что в Киеве и области почти полностью искоренена так называемая "бусификация", не соответствует действительности. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

В среду, 4 декабря, в интервью порталу "UA.NEWS" представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил, что в Украине во время мобилизационных мероприятий почти полностью искоренена практика "бусификации".

"Одним из самых больших успехов, которого мы достигли вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой "бусификации". Это термин, который используют для описания нарушений прав людей во время мобилизации. Все права человека, который подлежит мобилизации или уже служит, должны быть защищены", — рассказал чиновник.

Также он отметил, что термин "бусификация" употреблять некорректно, если мобилизация происходит в соответствии с законодательством, то есть в присутствии соответствующих органов и с видеофиксацией. В таком случае, отметил представитель омбудсмена, права людей соблюдаются.

Позиция омбудсмена

Уполномоченный Верховной Рады Дмитрий Лубинец опроверг заявление представителя, обратив внимание, что Никита Козыренко не занимается этим вопросом, комментируя другую тематику, а его слова были вырваны из контекста.

Омбудсмен пояснил, что региональные представители реагируют на случаи неправомерных действий представителей ТЦК и по обращениям Офиса открыты дисциплинарные и уголовные производства по случаям "бусификации".

"Но ни о какой "победе" и достижениях речь идти не может", — заявил Дмитрий Лубинец.

Отметим, что первоисточник сообщил, что после публикации текст интервью был обновлен и применены более корректные формулировки, которые отражают реальную ситуацию.

Напомним, в сентябре начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко заявил, что видеоролики силовой мобилизации освещаются не полностью и играют на руку врагу, а люди, которые их снимают, делают это по заказу.

Мэр Одессы Геннадий Труханов 4 декабря рассказал, что в городе три дня не начинали ремонт котельной, потому что коммунальщики боялись выходить на работу из-за угрозы мобилизации.