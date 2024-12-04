В Україні запроваджують інститут військового омбудсмена: деталі від Умєрова

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, скоро відповідний законопроєкт винесуть на розгляд Верховної Ради України.

В Україні запроваджують інститут військового омбудсмена, діяльність якого буде спрямована на захист прав військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Вчора під час доповіді Президенту України представив, зокрема, концепцію запровадження інституції військового омбудсмена. Це важлива ініціатива Міністерства оборони, спрямована на системний захист прав наших військовослужбовців", — написав Умєров.

Він наголосив, що військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи.

За словами міністра оборони України, основними завданнями військового омбудсмена будуть:

захист прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей;

аналіз системних проблем та їх вирішення.

"Президент доручив підготувати презентацію цього законопроєкту, і вже невдовзі ми винесемо цей документ на розгляд депутатів Верховної Ради", — підкреслив Умєров.

Пост Умєрова Фото: Скриншот

Нагадаємо, 3 грудня заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко повідомила, що Міноборони розробляє функцію трекінгу повісток в "Резерв+".

1 грудня Міноборони анонсувало реформу військово-лікарських комісій.