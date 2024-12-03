У Міноборони розробляють функцію трекінгу повісток в "Резерв+": деталі

Катерина Черногоренко зазначила, що реалізувати таку фукнцію нескладно, тому її можна очікувати доволі швидко.

Міністерство оборони України працює над розробкою функції трекінгу повісток у додатку "Резерв+". Вона дасть змогу відстежувати всі етапи надсилання паперових повісток. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

5:15 - 6:08

Вона зазначила, що до відомства надходили численні запити від громадян та компаній, які хочуть відстежувати статус своєї повістки. Це необхідно для уникнення штрафів чи інших непорозумінь, пов'язаних із їхнім отриманням.

"Бувають ситуації, коли повістка надходить поштою, а людина не в курсі. Можливо, вона перебуває в іншому місті, у відрядженні чи у відпустці", — додала Катерина Чорногоренко.

Заступниця міністра зазначила, що функцію трекінгу технічно реалізувати в додатку "Резерв+" нескладно. На даний час Міноборони намагається оцінити ризики, переваги та можливі труднощі.

"Ми опрацьовуємо нормативну частину, оцінюємо всі плюси й мінуси, всі можливі вузькі місця. Якщо уряд підтримає цю ініціативу і буде ухвалене відповідне законодавство, ми зможемо розробити цю функцію доволі швидко", — сказала посадовиця.

Раніше відомство анонсувало появу в "Резерв+" сплату штрафу за порушення військового обліку. В Міноборони зазначили, що технічна можливість для цього є.

Також раніше Катерина Чорногоренко відмічала, що в застосунку "Резерв+" було понад 710 тис. українців, які перебували в безпідставному розшуку, однак були зняті з нього. Найчастіше в категорію "в розшуку" потрапляти громадянам, які скачували додаток.