В Минобороны разрабатывают функцию трекинга повесток в "Резерв+": детали

Екатерина Черногоренко отметила, что реализовать такую фукнцию несложно, поэтому ее можно ожидать довольно быстро.

Министерство обороны Украины работает над разработкой функции трекинга повесток в приложении "Резерв+". Она позволит отслеживать все этапы отправки бумажных повесток. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

5:15 — 6:08

Она отметила, что в ведомство поступали многочисленные запросы от граждан и компаний, которые хотят отслеживать статус своей повестки. Это необходимо во избежание штрафов или других недоразумений, связанных с их получением.

"Бывают ситуации, когда повестка поступает по почте, а человек не в курсе. Возможно, он находится в другом городе, в командировке или в отпуске", — добавила Екатерина Черногоренко.

Заместитель министра отметила, что функцию трекинга технически реализовать в приложении "Резерв+" несложно. В настоящее время Минобороны пытается оценить риски, преимущества и возможные трудности.

"Мы прорабатываем нормативную часть, оцениваем все плюсы и минусы, все возможные узкие места. Если правительство поддержит эту инициативу и будет принято соответствующее законодательство, мы сможем разработать эту функцию довольно быстро", — сказала чиновница.

Ранее ведомство анонсировало появление в "Резерв+" уплату штрафа за нарушение воинского учета. В Минобороны отметили, что техническая возможность для этого есть.

Также ранее Екатерина Черногоренко отмечала, что в приложении "Резерв+" было более 710 тыс. украинцев, которые находились в безосновательном розыске, однако были сняты с него. Чаще всего в категорию "в розыске" попадать гражданам, которые скачивали приложение.