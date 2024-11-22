Через Резерв+ можно будет оплатить штраф за нарушение воинского учета, — Минобороны

В Минобороны говорят, что техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть и уже даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф.

Военнообязанные, которые нарушили воинский учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Однако сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате. Об этом во время Ukrainian Outsourcing Summit сказала Екатерина Черногоренко, заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, пишет "24 канал".

"Мы хотим сделать в Резерв+ функционал уплаты штрафов за нарушение правил воинского учета. Многие люди не хотят идти в ТЦК для этого, брать квитанцию. Техническая возможность для реализации уплаты штрафов в Резерв+ есть, даже есть законопроект, что, если человек добровольно эмитирует квитанцию, то получает 50% скидки на штраф в аналогии с нарушением правил государственного движения", — отметила Черногоренко.

По ее словам, военнообязанные, которые нарушили воинский учет, могут быть оштрафованы на сумму от 17 000 до 25 000 гривен. Однако сейчас такой штраф невозможно оплатить в электронном формате.

Екатерина Черногоренко отметила, что есть техническое понимание этого вопроса, и если депутаты примут законопроект до конца года, то в начале следующего года в Резерв+ появится такая функция.

Напомним, что ранее сообщалось, кто может получить отсрочку с 1 декабря. Она доступна лишь нескольким категориям граждан.