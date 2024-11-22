Через Резерв+ можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку, — Міноборони

В Міноборони кажуть, що технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є і вже навіть є законопроєкт, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф.

Військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Однак зараз такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі. Про це під час Ukrainian Outsourcing Summit сказала Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, пише "24 канал".

"Ми хочемо зробити в Резерв+ функціонал сплати штрафів за порушення правил військового обліку. Багато людей не хочуть йти в ТЦК для цього, брати квитанцію. Технічна можливість для реалізації сплати штрафів у Резерв+ є, навіть є законопроєкт, що, якщо людина добровільно емітує квитанцію, то отримує 50% знижки на штраф в аналогії з порушенням правил державного руху", – зазначила Черногоренко.

За її словами, військовозобов'язані, які порушили військовий облік, можуть бути оштрафовані на суму від 17 000 до 25 000 гривень. Однак зараз такий штраф неможливо сплатити в електронному форматі.

Катерина Черногоренко зазначила, що є технічне розуміння цього питання, і якщо депутати ухвалять законопроєкт до кінця року, то на початку наступного року в Резерв+ з'явиться така функція.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, хто може отримати відстрочку з 1 грудня. Вона доступна лише кільком категоріям громадян.