ЗСУ відновили втрачені позиції під Куп'янськом і просунулися в Курській області, — ISW

Під Курськом українські війська мали успіх на південний схід від Кореневого в районі Дар'їного. Противник має проблеми з логістикою, що не дає змоги провести широкомасштабний наступ.

Українські війська успішно відбили спробу російських сил закріпитися на правому березі річки Оскіл у районі Новомлинська, що на північ від Куп'янська. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, підтвердили контроль України над цим населеним пунктом, попри нещодавні заяви російської сторони про просування в цьому районі. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

1 грудня надійшла інформація, що підрозділи ЗС РФ форсували Оскіл з метою створення плацдарму на північ від Куп'янська. Однак за два дні бійці 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірничо-штурмової бригади "Едельвейс" зачистили околиці Новомлинська і поставили український прапор над населеним пунктом.

Згідно з інформацією українських військових, артилерійські удари та використання безпілотників зіграли ключову роль у витісненні російських військ із зони їхніх спроб закріплення.

Продовження боїв на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна

Водночас активність бойових дій на всій лінії фронту Куп'янського напрямку не знижується. Аналітики зазначають, що російські війська активізували наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, проте підтверджених успіхів домогтися не змогли.

Російські військові блогери заявляли про просування в районах Копанок, Лозової та шосе Дворічна-Куп'янськ, однак аналітики ISW не знайшли доказів цих заяв.

Проте російські сили вели атаки в напрямку населених пунктів Дворічна, Петропавлівка, Глушківка, Кругляківка, Колесниківка, Лозова, Зелений Гай, Копанки, Ямполівка і Терни.

Загострення на виступі в Курській області

На тлі триваючих боїв українські сили домоглися прогресу на південній частині виступу в Курській області. Геолокаційні кадри підтверджують просування України в районі південної частини Дар'їного, на південний схід від Кореневого.

З іншого боку, російські джерела повідомляли про просування ЗС РФ у Новоіванівці та Малій Локні, однак аналітики зазначають, що підтверджень цьому немає.

За словами аналітиків, українські військові повідомляють про проблеми в російській логістиці, що суттєво позначається на постачанні боєприпасів, переміщенні бронетехніки та накопиченням сил для широкомасштабних атак через погане матеріально-технічне забезпечення.

Повідомляють також, що підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії та чеченський спецпідрозділ "Ахмат" продовжують діяти в цьому районі.

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Раніше повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін наказав своїм військам витіснити ЗСУ з Курської області до інавгурації Дональда Трампа.