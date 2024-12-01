Загроза Куп'янську: ЗС РФ форсували Оскіл з метою створення плацдарму на правому березі (карта)

На північному фланзі Куп'янського напрямку існує загроза створення другого плацдарму противника. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію.

Російські окупаційні війська на Куп'янському напрямку намагаються створити другий плацдарм на правому березі річки Оскіл. Як повідомив 1 грудня моніторинговий ресурс DeepState, підрозділи ЗС РФ форсували річку в районі населеного пункту Масютівка з метою закріпитися.

Зазначається, що противник також має намір зміцнити своє становище трохи північніше — біля Новомлинська, зі спробою вийти до Фиголівки. Однак поки що безуспішно.

"Поки ситуація складна, Сили Оборони України намагаються її стабілізувати", — йдеться в повідомленні.

Судячи з картографічних даних, паралельно російські війська розвивають наступ на північному фланзі напрямку безпосередньо на Куп'янськ з боку Сеньківки. На південному фланзі підрозділи противника намагаються просуватися вздовж річки Оскіл у бік Колісниківки.

Куп'янський напрямок. 30 листопада Фото: deepstatemap.live

Зі свого боку Генштаб ЗСУ повідомив, що на Куп'янському напрямку минулої доби відбулося сім ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Колісниківки, Лозової та Загризового.

Плацдарми за річкою Оскіл

Виходячи з повідомлень ресурсу DeepState, російські війська намагаються створити другий плацдарм на правому березі Оскіл Куп'янського напрямку. Перший кидок через водну перешкоду противник здійснив 25 листопада. Тоді повідомлялося, що бойові дії велися біля населеного пункту Новомлинськ.

Аналітики зазначають, що це несе загрозу активізації артилерійського та мінометного вогню з боку противника. Імовірно, створення плацдармів має на меті подальший наступ підрозділів ЗС РФ на північному фланзі Куп'янського напрямку та створення нової загрози оточення міста.

Ймовірно, для російської армії цей напрямок стає пріоритетним, оскільки форсування водних перешкод є одним із найскладніших завдань у сухопутних операціях через високу вразливість військ під час маневру.

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Раніше ситуацію на Куп'янському напрямку прокоментував керівник Харківської ОДА Олег Синєгубов. За його словами, росіяни на човнах переправляються через Оскіл, і фактично пересуваються мінними полями.