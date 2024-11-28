Війська РФ можуть узяти Куп'янськ у кільце: депутат назвав умову, за якої це станеться

За словами Олександра Скорика, у Липцях і на Вовчанському напрямку стабільна ситуація. Сили оборони не дають окупантам можливості передислокуватися.

У Харківській області складне становище. Через прорив через річку Оскіл у ворога може з'явитися можливість взяти Куп'янськ в оточення. Про це заявив депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик в ефірі "Еспресо".

За його словами, на Куп'янському напрямку лінія фронту змінюється не на користь ЗСУ.

"У нас є прориви на правий берег річки Оскіл, у районі дворічної. Два таких моменти, хто там місцевий, той знає, там найменше русло річки, практично там мілина, тому вони змогли переправитися, закріпитися", — пояснив Скорик.

Він додав, що росіянам уже вдалося створити плацдарм на правому березі, що погано для Сил оборони, логістики, і загалом для Куп'янського напрямку, оскільки, закріпившись, ЗС РФ отримають можливість "брати Куп'янськ у кільце, перекривати логістичні шляхи". Він зазначив, що за останній час це було найбільшим просуванням у Харківській області.

"Як ми бачимо, це вони роблять на Донбасі і в Луганській області, як вони це робили. Просто перекривають життєдіяльність і таким чином заходять із двох сторін, беруть у кільце", — також сказав депутат.

Загальне становище він оцінює як вкрай негативне і вказує на те, що були "за останні періоди найбільші втрати у нас і найбільші просування по Харківській області". Водночас у Липцях стабільна ситуація, як і на Вовчанському напрямку — "теж стабільна ситуація більш-менш".

"Там наші Сили оборони не дають можливості ні дислокації їм, ні пересування, ніяких просувань", — додав Олександр Скорик.

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