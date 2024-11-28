Войска РФ могут взять Купянск в кольцо: депутат назвал условие, при котором это случится

По словам Александра Скорика, в Липцах и на Волчанском направлении стабильная ситуация. Силы обороны не дают оккупантам возможности передислоцироваться.

В Харьковской области сложное положение. Из-за прорыва через реку Оскол у врага может появиться возможность взять Купянск в окружение. Об этом заявил депутат Харьковского областного совета Александр Скорик в эфире "Еспресо".

По его словам на Купянском направлении линия фронта меняется не в пользу ВСУ.

"У нас есть прорывы на правый берег реки Оскол, в районе двухлетней. Два таких момента, кто там местный, то знает, там самое маленькое русло реки, практически там мель, поэтому они смогли переправиться, закрепиться", — объяснил Скорик.

Он добавил, что россиянам уже удалось создать плацдарм на правом берегу, что плохо для Сил обороны, логистики, и, в целом, для Купянского направления, поскольку, закрепившись, ВС РФ получат возможность "брать Купянск в кольцо, перекрывать логистические пути". Он отметил, что за последнее время это было самым крупным продвижением в Харьковской области.

"Как мы видим, это они делают на Донбассе и в Луганской области, как они это делали. Просто перекрывают жизнедеятельность и таким образом заходят с двух сторон, берут в кольцо", — также сказал депутат.

Общее положение он оценивает как крайне негативное и указывает на то, что были "за последние периоды наибольшие потери у нас и наибольшие продвижения по Харьковской области". Вместе с тем в Липцах стабильная ситуация, как и на Волчанском направлении — "тоже стабильная ситуация более-менее".

"Там наши Силы обороны не дают возможности ни дислокации им, ни передвижения, никаких продвижений", — добавил Александр Скорик.

Напомним, что во время ночного удара РФ 28 ноября взрывы звучали в Винницкой области, есть разрушения и раненые.

Также сообщалось, что после ракетной атаки РФ в Ровно 280 тыс. граждан остались без света и воды.