Ракетная атака РФ: в Ровно 280 тыс граждан остались без света и воды, — ОВА

Начальник Ровенской ОГА Коваль сообщает о 280 тысячах граждан, которые остались без света и воды после массированной атаки ВС РФ. Местные власти обещают сообщить больше информации о последствиях удара.

Более 280 тысяч абонентов в Ровенской области остались без света после массированной атаки ВС РФ утром 28 ноября. Об этом сообщил начальник местной ОВА Александр Коваль в своем Telegram.

По его словам, сейчас после обстрела ВС РФ без электроснабжения осталось более 280 тысяч абонентов, а также есть определенные перебои с поставками воды для граждан.

Начальник Ровенской ОГА сообщил о последствиях обстрелов (фото: скриншот Telegram) Фото: Скриншот

"Школы Ривне и части Ривненского района переводим на дистанционное обучение", — написал начальник Ривненской ОГА и добавил, что больше информации будет сообщено позже.

Ранее по сообщениям местных СМИ, в Ровно прогремел ряд взрывов. Местные жители сообщили о начале перебоев со светом и водой.

Массированная ракетная атака РФ — что известно

Утром 28 ноября ВС РФ осуществили массированную комбинированную атаку с использованием ударных дронов и крылатых ракет "Калибр" и Х-101. В ряде украинских регионов сообщали о взрывах, а также начале перебоев со светом и водоотводом.

Впоследствии министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что РФ осуществляет массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины. В результате чего были применены аварийные отключения.

Позже на массированную атаку РФ на украинскую энергетику отреагировали в Офисе президента. Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что ВС РФ сделали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов.