Массированный обстрел Украины: Россия атакует крылатыми ракетами Х-101, где раздаются взрывы

Россия атакует энергосистему Украины. Воздушные силы сообщали о пусках ракет с бортов ТУ-95. Крылатые ракеты движутся курсом на запад.

В четверг, 28 ноября, Россия осуществляет массированный обстрел Украины. Ракеты Х-101 из стратегической авиации залетели через Черниговскую и Сумскую область. Об этом сообщают мониторинговые паблики.

Также ракеты X-101 с Ту-95 заходят через акваторию Азовского моря.

Группы крылатых ракет движутся через Нежин Черниговской области вектором на Киевщину.

О пусках ракет с Ту-95 сообщалось около 6:50.

Россия атакует Украину крылатыми ракетами Фото: Скриншот

Группы ракет также движутся курсом на запад.

Воздушные силы ВСУ сообщили о движении ракет на запад Фото: Скриншот

Обстрел Украины

Напомним, в ночь с 27 на 28 ноября Россия осуществила массированный обстрел Украины. Воздушные силы предупредили о вероятных пусках крылатых ракет из семи российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что под атакой ВС РФ оказались объекты энергетической инфраструктуры. "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии.

Взрывы раздавались в Киеве, на Волыни и Стрые на Львовщине.