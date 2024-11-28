РФ атакует ракетами энергосистему: в Украине начались отключения электричества, — Галущенко

Министр энергетики Галущенко говорит об очередном массированном обстреле энергообъектов Украины. В ряде регионов введены аварийные отключения.

Глава Министерства энергетики Герман Галущенко сообщил, что под утренней атакой ВС РФ оказались объекты энергетической инфраструктуры. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Опять энергетика под массированным ударом врага. Атаки на энергообъекты происходят по всей Украине", — написал министр.

Он добавляет, что сейчас операторы системы передачи НЭК "Укрэнерго" срочно ввел экстренные отключения электроэнергии. По словам Галущенко, когда "будет позволять ситуация с безопасностью, будут уточняться последствия".

В Укрэнерго подтвердили, что в результате воздушной тревоги в Украине введены аварийные отключения света.

Напомним, утром 28 ноября ВС РФ осуществили пуск крылатых ракет "Калибр", основными целями которых была украинская энергетическая инфраструктура.

Позже стало известно, что под массированный удар ВС РФ 28 ноября попали Харьков, Одесса, Кропивницкий и другие города. В ряде регионов Украины корреспонденты Фокуса отмечают отсутствие света и водоснабжения.