РФ атакує ракетами енергосистему: в Україні почалися відключення електрики, — Галущенко

Міністр енергетики Галущенко повідомляє про черговий масований обстріл ЗС РФ енергооб'єктів України. В низці регіонів запроваджені аварійні відключення.

Очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко повідомив, що під ранковою атакою ЗС РФ опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні", — написав міністр.

Він додає, що наразі оператори системи передачі НЕК "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії. За словами Галущенка, коли "буде дозволяти безпекова ситуація, будуть уточнюватися наслідки".

В Укренерго підтвердили, що внаслідок повітряної тривоги в Україні запроваджені аварійні відключення світла.

Нагадаємо, зранку 28 листопада ЗС РФ здійснили пуск крилатих ракет "Калібр", основними цілями яких була українська енергетична інфраструктура.

Пізніше стало відомо, що під масований удар ЗС РФ 28 листопада потрапили Харків, Одеса, Кропивницький та інші міста. В низці регіонів України кореспонденти Фокусу відзначають відсутність світла та водопостачання.