Масований обстріл України: Росія атакує крилатими ракетами Х-101, де лунають вибухи

Росія атакує енергосистему України. Повітряні сили повідомляли про пуски ракет з бортів ТУ-95. Крилаті ракети рухаються курсом на захід.

У четвер, 28 листопада, Росія здійснює масований обстріл України. Ракети Х-101 зі стратегічної авіації залетіли через Чернігівську і Сумську область. Про це повідомляють моніторингові пабліки.

Також ракети X-101 з Ту-95 заходять через акваторію Азовського моря.

Групи крилатих ракет рухаються через Ніжин Чернігівської області вектором на Київщину.

Про пуски ракет з Ту-95 повідомлялося близько 6:50.

Росія атакує Україну крилатими ракетами Фото: Скриншот

Групи ракет також рухаються курсом на захід.

Повітряні сили ЗСУ поовідомляли про рух ракет на захід Фото: Скриншот

Обстріл України

Нагадаємо, у ніч з 27 на 28 листопада Росія здійснила масований обстріл України. Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет із семи російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Міністер енергетики Герман Галущенко повідомив, що під атакою ЗС РФ опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури. "Укренерго" терміново ввів екстрені відключення електроенергії.

Вибухи лунали у Києві, на Волині та Стрию на Львівщині.