"Украине есть чем ответить": Ермак отреагировал на масштабный обстрел со стороны России

ВС РФ сделали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, говорят в Офисе президента.

Украине есть чем ответить России за масштабные атаки на ее энергетические объекты. Об этом в своем телеграм-россияне написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне продолжают тактику террора. Они делали запасы ракет для ударов по украинской инфраструктуре, для войны с гражданскими во время холодов, в течение зимы. Им помогали их сумасшедшие союзники, в частности из КНДР. Сейчас россияне осуществляют комбинированный обстрел страны. Они воюют даже с детьми. Украине есть чем отвечать", — отметил Андрей Ермак.

Так, с утра 28 ноября, ВС РФ атакуют энергетические объекты Украины в разных регионах. Взрывы раздавались в Харькове, Шостке, Одессе, Кропивницком, Луцке и др. Есть попадания и повреждения энергетических объектов.

Из-за попадания возникли перебои с водой и светом. Введены графики экстренных отключений.

Группа вражеских ракет в количестве 25–30 штук находилась на территории Украины по состоянию на 7:40 утра 28 ноября. Они движутся в направлении Киева и преимущественно западных областей.