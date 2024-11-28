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Военный Фокус Российско-украинская война Удары ВС РФ по энергообъектам Украины

Под обстрелом был один из крупнейших районов: ВС РФ трижды ударили по Харькову баллистикой

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Удар по Харькову. Иллюстративное фото

По предварительной информации, все удары пришлись по территории одного из гражданских предприятий Харькова в Киевском районе, сообщил Игорь Терехов.

В ночь на 28 ноября и утром ВС РФ атаковали Харьков баллистическими ракетами, которые запускались с территории Белгородской области. Об этом сообщали мониторинговые каналы.

Так, телеграм-канал "Николаевский Ванек" проинформировал о трех выходах баллистики в сторону Харькова с 6 до 6:12 утра 28 ноября.

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Городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе был слышен взрыв.

"Предварительно удар был совершен ракетой, под обстрелом был один из крупнейших районов Харькова. Враг продолжает обстреливать Харьков ракетами. По возможности будьте в безопасных местах", — написал он.

Также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал о повторных ударах по городу.

"Оккупанты нанесли третий удар по Харькову. По предварительным данным, враг ударил по Киевскому району Харькова. Информация проверяется. На эту минуту — без вызовов относительно пострадавших. Экстренные службы выехали на места", — отметил Синегубов.

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ВС РФ в течение ночи и утром атакуют территорию Украины "Шахедами" и "Калибрами". Целью атаки являются объекты энергетики. Взрывы раздавались в Одессе, Кропивницком, Ровно, Хмельницком, Луцке и других городах Украины. В Хмельницкой и Кировоградской областях пропал свет и наблюдаются проблемы с водой.

В ночь с 27 на 28 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр", из-за чего в разных регионах раздавались взрывы.