Під обстрілом був один з найбільших районів: ЗС РФ тричі вдарили по Харкову балістикою

За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі, повідомив Ігор Терехов.

В ніч проти 28 листопада та вранці ЗС РФ атакували Харків балістичними ракетами, які запускалися з території Бєлгородської області. Про це повідомляли моніторингові канали.

Так, телеграм-канал "Николаевский Ванек" проінформував про три виходи балістики в бік Харкова від 6 до 6:12 ранку 28 листопада.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті було чутно вибух.

"Попередньо удар було скоєно ракетою, під обстрілом був один з найбільших районів Харкова. Ворог продовжує обстрілювати Харків ракетами. По можливості будьте у безпечних місцях", — написав він.

Також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов проінформував про повторні удари по місту.

"Окупанти завдали третій удар по Харкову. За попередніми даними, ворог вдарив по Київському району Харкова. Інформація перевіряється. На цю хвилину — без викликів щодо постраждалих. Екстрені служби виїхали на місця", — зазначив Синєгубов.

ЗС РФ впродовж ночі та зранку атакують територію України "Шахедами" та "Калібрами". Ціллю атаки є об'єкти енергетики. Вибухи лунали в Одесі, Кропивницькому, Рівному, Хмельницькому, Луцьку та інших містах України. У Хмельницькій та Кіровоградській областях зникло світло та спостерігаються проблеми з водою.

У ніч з 27 на 28 листопада російські окупаційні війська атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", через що у різних регіонах лунали вибухи.