Ракетна атака РФ: у Рівному 280 тис. громадян залишилися без світла та води, — ОВА

Начальник Рівненської ОВА Коваль повідомляє про 280 тисяч громадян, які залишилися без світла та води після масованої атаки ЗС РФ. Місцева влада обіцяє повідомити більше інформації про наслідки удару.

Понад 280 тисяч абонентів у Рівненській області залишилися без світла після масованої атаки ЗС РФ зранку 28 листопада. Про це повідомив начальник місцевої ОВА Олександр Коваль у своєму Telegram.

За його словами, наразі після обстрілу ЗС РФ без електропостачання залишилося понад 280 тисяч абонентів, а також є певні перебої з постачанням води для громадян.

Начальник Рівненської ОВА повідомив про наслідки обстрілів (фото: скриншот Telegram) Фото: Скриншот

"Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання", — написав начальник Рівненської ОВА і додав, що більше інформації буде повідомлено згодом.

Раніше за повідомленнями місцевих ЗМІ, у Рівному пролунала низка вибухів. Місцеві мешканці повідомили про початок перебоїв зі світлом та водою.

Масована ракетна атака РФ — що відомо

Зранку 28 листопада ЗС РФ здійснили масовану комбіновану атаку з використання ударних дронів та крилатих ракет "Калібр" й Х-101. В низці українських регіонів повідомляли про вибухи, а також початок перебоїв зі світлом та водовідведенням.

Згодом міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що РФ здійснює масовану атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок чого були застосовані аварійні відключення.

Пізніше на масовану атаку РФ на українську енергетику відреагували в Офісі президента. Керівник ОП Андрій Єрмак зазначив, що ЗС РФ зробили запаси ракет для ударів по українській інфраструктурі, для війни з цивільними під час холодів.