Ночной удар РФ: взрывы раздавались в Винницкой области, есть разрушения и раненые, — ОВА

В результате российского удара по Винницкой области пострадала женщина и есть разрушения жилых и хозяйственных построек, сообщили в ОГА. Кроме того, в Ладыжине было предупреждение об угрозе ракетного удара.

Утром 28 ноября российские крылатые ракеты угрожали Винницкой области. Через регион пролетали "Калибры", запущенные из Черного моря, и Х-101, запущенные Ту-95 из-под Мурманска. Винницкая областная военная администрация сообщила о повреждениях в результате удара РФ. О взрывах, разрушениях и раненых первый заместитель начальника ОВА Наталья Заболотная написала на странице Facebook.

Сообщение Заболотной появилось около 8:30, после сообщений воздушного командования об угрозе первой волны "Калибров" и второй волны Х-101. Чиновница сообщила, что последствия российского удара — повреждение жилых домов, хозяйственных построек, частного автомобиля. Также один человек ранен: женщину доставили в больницу. Какой именно населенный пункт пострадал от средств поражения ВС РФ, не указано.

Удар РФ 28 ноября — Заболотная о последствиях атаки в Винницкой области Фото: Скриншот

Городской голова Винницы Сергей Моргунов, а также мэры других населенных пунктов Винницкой области, пока не сообщали детали российской атаки 28 ноября. В информационном канале города Ладыжин около 7:58 появилось предупреждение об угрозе удара ракеты: других деталей не было. На карте воздушных тревог видим, что угроза для региона появилась в 4:54 и продолжается пятый час подряд: Воздушные силы не объявили "отбой".

Удар РФ 28 ноября — детали

Отметим, Фокус писал о ходе ночной воздушной атаки ВС РФ 28 ноября. Первые сигналы ракетной угрозы появились около 5-6 часов. Воздушные силы предупредили о пусках ракет "Калибр" из акватории Черного моря, впоследствии мониторинговые паблики сообщили о взрывах в Одессе, Харькове и Кропивницком. Министр энергетики Герман Галущенко написал, что в результате российской атаки пострадала энергетическая инфраструктура, поэтому по Украине вводят аварийные отключения. Тем временем военные администрации сообщили детали удара ВС РФ. В частности, во Львовской области под атакой оказался город Стрый, в Волынской области — Луцк, кроме того, пострадал Ровно. Также сообщали о взрывах в Винницкой области и в Киеве.

Напоминаем, 28 ноября глава офиса президента Андрей Ермак прокомментировал ночную атаку ВС РФ и заявил, что Украина имеет чем на это ответить.