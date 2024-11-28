Нічний удар РФ: вибухи лунали у Вінницькій області, є руйнування та поранені, — ОВА

Внаслідок російського удару по Вінницькій області постраждала жінка та є руйнування житлових і господарських будівель, повідомили в ОВА. Крім того, у Ладижині було попередження про загрозу ракетного удару.

Зранку 28 листопада російські крилаті ракети загрожували Вінницькій області. Через регіон пролітали "Калібри", запущені з Чорного моря, та Х-101, запущені Ту-95 з-під Мурманська. Вінницька обласна військова адміністрація повідомила про пошкодження внаслідок удару РФ. Про вибухи, руйнування та поранених перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна написала на сторінці Facebook.

Допис Заболотної з'явився приблизно о 8:30, після повідомлень повітряного командування про загрозу першої хвилі "Калібрів" та другої хвилі Х-101. Чиновниця повідомила, що наслідки російського удару — пошкодження житлових будинків, господарських споруд, приватного автомобіля. Також одна людина поранена: жінку доправили до лікарні. Який саме населений пункт постраждав від засобів ураження ЗС РФ, не вказано.

Удар РФ 28 листопада — Заболотна про наслідки атаки у Вінницькій області Фото: Скриншот

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов, а також мери інших населених пунктів Вінницької області поки що не повідомляли деталі російської атаки 28 листопада. У інформаційному каналі міста Ладижин приблизно о 7:58 з'явилось попередження про загрозу удару ракети: інших деталей не було. На карті повітряних тривог бачимо, що загроза для регіону з'явилась о 4:54 і триває п'яту годину поспіль: Повітряні сили не оголосили "відбій".

Удар РФ 28 листопада — деталі

Зазначимо, Фокус писав про перебіг нічної повітряної атаки ЗС РФ 28 листопада. Перші сигнали ракетної загрози з'явились приблизно о 5–6 год. Повітряні сили попередили про пуски ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря, згодом моніторингові пабліки повідомили про вибухи в Одесі, Харкові та Кропивницькому. Міністр енергетики Герман Галущенко написав, що внаслідок російської атаки постраждала енергетична інфраструктура, тому по Україні запроваджують аварійні відключення. Тим часом військові адміністрації повідомили деталі удару ЗС РФ. Зокрема, у Львівській області під атакою опинилось місто Стрий, у Волинській області — Луцьк, крім того, постраждало Рівне. Також повідомляли про вибухи у Вінницькій області та в Києві.

Нагадуємо, 28 листопада глава офісу президента Андрій Єрмак прокоментував нічну атаку ЗС РФ та заявив, що Україна має чим на це відповісти.