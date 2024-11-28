РФ запустила ракеты Х-101: взрывается в Киеве, Виннице, угроза для Староконстантинова и Черновцов

Новая волна крылатых ракет появилась над Украиной в 7 ч. 28 ноября. Мониторинговые каналы сообщили о взрывах в Киеве и Ивано-Франковске.

Утром 28 ноября, после волны "Шахедов" и "Калибров", ВС РФ запустили стаю крылатых ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95. Ракеты направились на центральные и западные области Украины, угрожали Киеву и Староконстантинову. Фокус собрал информацию от военных администраций, Воздушных сил и мониторинговых пабликов о деталях утренней атаки РФ.

В 4:35 28 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили об активности четырех, потом уточнили — семи, бомбардировщиков Ту-95 (каждый несет 6-8 ракет) в районе аэродрома Оленья в Мурманской области. В 7:06 появилось сообщение о заходе средств поражения в Черниговскую область: тип не указан. После этого командование информировало о траектории движения ракет. Сначала они направлялись на Киев, Прилуки, Лубны, Пирятин, Миргород, позже — еще раз столица, затем Винница, Житомир, Хмельницкий, далее — Ивано-Франковск, Черновцы, Ровно.

Удар РФ 28 ноября — Воздушные силы о Х-101

Удар РФ 28 ноября — детали атаки — детали атаки

Военные администрации пока не информировали о последствиях атаки Х-101 по Украине. Тем временем мониторинговые каналы сообщили о взрывах над Киевом, Винницей, Ивано-Франковском. Предварительные данные — возможная работа средств противовоздушной обороны.

Кроме того, появились детали о последствиях удара предыдущей волны российских ракет. Мэр Луцка Игорь Полищук написал в Telegram-канале, что город частично обесточен и состоялось "несколько прилетов". Также чиновник предупредил, что не будет работать электротранспорт, а вместо них выпустят автобусы.

Отметим, ранее Фокус писал об атаке "Калибров" и "Шахедов" ночью и утром 28 ноября. Дроны-камикадзе летали над центральными и западными областями в течение всей ночи, а в Киеве воздушная тревога продолжается уже десятый час. Крылатые ракеты достали до Стрыя и Волыни, взрывалось в Киеве, а министр энергетики Герман Галущенко сообщил о введении аварийных отключений.

Напоминаем, 21 ноября аналитики проекта Defense Express рассказали о запасах различных видов ракет, которые собрала РФ в течение последних месяцев. Утром 28 ноября глава офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированный российский обстрел: предупредил, что будет ответ.