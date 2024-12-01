Угроза Купянску: ВС РФ форсировали Оскол с целью создания плацдарма на правом берегу (карта)

На северном фланге Купянского направления существует угроза создания второго плацдарма противника. Силы обороны пытаются стабилизировать ситуацию.

Российские оккупационные войска на Купянском направлении пытаются создать второй плацдарм на правом берегу реки Оскол. Как сообщил 1 декабря мониторинговый ресурс DeepState, подразделения ВС РФ форсировали реку в районе населенного пункта Масютовка с целью закрепиться.

Отмечается, что противник также намеревается укрепить свое положение чуть севернее — возле Новомлинска, с попыткой выйти к Фиголевке. Однако пока безуспешно.

"Пока ситуация сложная, Силы Обороны Украины пытаются ее стабилизировать", — говорится в сообщении.

Судя по картографическим данным, параллельно российские войска развивают наступление на северном фланге направления непосредственно на Купянск со стороны Сеньковки. На южном фланге, подразделения противника пытается продвигаться вдоль реки Оскол в сторону Колесниковки.

Купянское направление. 30 ноября Фото: deepstatemap.live

В свою очередь Генштаб ВСУ сообщил, что на Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь вражеских атак Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Песчаного, Колесниковки, Лозовой и Загрызово.

Плацдармы за рекой Оскол

Исходя из сообщений ресурса DeepState, российские войска пытаются создать второй плацдарм на правом берегу Оскол Купянского направления. Первый бросок через водную преграду противник осуществил 25 ноября. Тогда сообщалось, что боевые действия велись у населенного пункта Новомлинск.

Аналитики отмечают, что это несет угрозу активизации артиллерийского и минометного огня со стороны противника. Предположительно, создание целью создания плацдармов является дальнейшее наступление подразделений ВС РФ на северном фланге Купянского направления, и создание новой угрозы окружения города.

Вероятно, для российской армии это направление становится приоритетным, поскольку форсирование водных преград является одной из самых сложных задач в сухопутных операциях из-за высокой уязвимости войск во время маневра.

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Ранее ситуацию на Купянском направлении прокомментировал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, россияне на лодках переправляются через Оскол, и фактически передвигаются минными полями.