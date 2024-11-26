ВС РФ отбросили от Купянска: оккупанты форсируют реку Оскол (видео, карта)

Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию на Купянском направлении. В Харьковской ОВА рассказали о тактиках, к которым прибегают российские диверсанты.

ВСУ удалось отбросить российских захватчиков от города Купянск в Харьковской области. Об этом 26 ноября в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

О ситуации в районе Купянска — с 7:09

Он сообщил, что ВС РФ придерживаются привычной для них тактики — пытаются продвигаться малыми штурмовыми группами и накапливаться. Большого количества бронетехники враг не привлекает.

"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города отброшен", — заверил Волошин.

По его словам, даже если группе из 8-10 оккупантов и удается форсирование реки, то на берег поднимаются уже 2-3 бойца. Защитники уничтожают вражеские силы, ситуация подконтрольна Силам обороны.

Купянск на карте боевых действий Фото: Deep State

Также ситуацию на Купянском направлении в эфире телемарафона прокомментировал руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Это постоянно диверсионно-разведывательные группы вражеские фактически испытывают оборонительные позиции наших военнослужащих и применяют различные абсолютно тактики. И на лодках переправляются через Оскол, и идут так же минными фактически полями", — рассказал он.

О ситуации в районе Купянска — с 5:38

Глава обладминистрации заверил, что ВСУ выявляют диверсантов и уничтожают их на подходах к Купянску.

"Сейчас по тому направлению ведутся активные бои уже вторые сутки", — добавил он.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский анонсировал контрнаступление украинских войск на фронте.

В соцсетях сообщили, что завербованный в ВС РФ экс-заключенный напал на "побратимов", сжег машину с их телами и скрылся.