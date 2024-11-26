На Луганщине военный РФ убил товарищей, поджег ЗРК и сбежал в СЗЧ, — соцсети (видео)

По информации журналиста Юрия Бутусова, в российском тылу убил военнослужащих расчета и поджег ЗРК "Стрела-10" завербованный в ВС РФ бывший заключенный.

В пятницу 22 ноября завербованный ВС РФ заключенный напал на военнослужащих расчета ЗРК "Стрела-10", поджег машину вместе с их телами и скрылся в СЗЧ. Инцидент произошел возле села Дмитровка на временно оккупированной территории Луганской области. Сообщение о поджоге техники появилось 24 ноября на российском телеграм-канале "Северный канал".

Российский канал 23 ноября выложил видео обгоревшего ЗРК "Стрела" и предположил, что это могла быть работа украинской ДРГ или дрона. На следующий день появился еще один пост, в котором админ гневно рассказал, что на самом деле "Стрелу" подожгли сами бойцы, уничтожили боекомплект и убежали в СЗЧ в неизвестном направлении.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что российский ЗРК поджег завербованный ВС РФ заключенный Наиль Каримов 22 ноября. По словам Бутусова, Каримов завладел оружием своих боевых товарищей, напал на них, поджег место дислокации боевого расчета и саму технику, чтобы скрыть следы преступления, и скрылся в неизвестном направлении. В обгоревшей машине "Стрела-10" нашли три обугленных скелета. УФСБ России в так называемой "ЛНР" объявило Каримова в розыск.

Завербованный заключенный Наиль Каримов поджег ЗРК "Стрела" в "ЛНР" Фото: Юрий Бутусов / Telegram УФСБ России ищет завербованного в армию РФ заключенного, который убил товарищей и поджег ЗРК Фото: Юрий Бутусов / Telegram

Напомним, 11 ноября пресс-служба СБУ сообщила, что трое молодых людей пыталась поджечь вертолет ВСУ в Кировоградской области по указанию российских спецслужб. Также завербованные ФСБ поджигатели пытались поджечь электроподстанции.

В российском Новосибирске 3 октября неизвестные сожгли управление ФСБ. В ГУР Украины сообщили, что неопознанный поджигатель в черной одежде выбил рукой стекло в окне здания и поджег внутри помещения канистру с легковоспламеняющейся смесью.