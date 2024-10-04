В России сожгли управление ФСБ: детали от украинской разведки (видео)

Неизвестный разбил окно и поджег изнутри вражескую контору. Россиянам, похоже, о пожаре решили не сообщать.

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В российском Новосибирске сгорело областное управление ФСБ. Об этом 4 октября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, опубликовав кадры с места событий.

По данным ГУР, инцидент произошел 3 октября. На видео видно, что неизвестный в черной одежде подошел к зданию и рукой выбил стекло окна. В другой руке, вероятно, мужчина держал канистру с легковоспламеняющейся смесью. Он поджег ее внутри помещения, к которому вело окно.

"Подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле", — подчеркнули в разведке.

Что говорят в РФ?

В местных СМИ о пожаре в управлении ФСБ не упоминалось. 3 октября только сообщалось о пожаре на пилораме в поселке Кудряшовский под Новосибирском, площадью в 600 квадратных метров. В сети публиковали видео огня, но отмечали, что горят "штабеля леса, опилки, ленточный станок и бытовка".

Фото пожара, о котором сообщали россиянам Фото: Соцсети Фото пожара, о котором сообщали россиянам Фото: Соцсети

Напомним, в российском Хабаровске случайно сожгли краевой академический музыкальный театр. В соцсетях сообщили, что восстановить его уже невозможно. На строительство нового сооружения РФ понадобится более 7 миллионов долларов.

3 октября журналисты обнародовали спутниковые снимки с последствиями удара дронов по аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области РФ.