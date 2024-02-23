"Интенсивное горение": в Новосибирске вспыхнул масштабный пожар на складе (фото)

По данным МЧС РФ, площадь возгорания составила 800 квадратных метров. К тушению привлечены 67 человек и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

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Ночью 23 февраля в российском городе Новосибирск произошел большой пожар в складском помещении. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в Telegram.

Сообщается, что возгорание произошло в Кировском районе Новосибирска по улице Петухова. По данным МЧС РФ, загорелся одноэтажный кирпичный склад, в котором хранятся палеты, продукты питания и металлические изделия.

Пожар в Новосибирске Фото: МЧС России

"Внутри происходит интенсивное горение палетов. По предварительным данным площадь пожара 800 квадратных метров", — отметили в ведомстве.

Пожар в Новосибирске Фото: МЧС России

К тушению огня привлечены 67 человек и 20 единиц техники. В частности, на место происшествия прибыл пожарный поезд для бесперебойной подачи воды. Для координации действий на месте сформирован штаб пожаротушения.

О жертвах пожара не сообщается.

Пожар в Новосибирске

Напомним, в ночь на 17 февраля на улице Орджоникидзе, 2 в городе Ижевск вспыхнул крупный пожар. По данным российских медиа, по этому адресу находятся химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом". Помещение еще в прошлом году отдали под производство дронов.

Ранее, 15 февраля, на нефтебазе в российском Курске начался пожар. Губернатор Курской области Роман Старовойт обвинил во всем украинский беспилотный летательный аппарат, который якобы атаковал объект.