В Ижевске вспыхнул крупный пожар в цехе по производству БПЛА (фото, видео)

Торговый центр, где вспыхнул пожар, еще в прошлом году отдали под производство беспилотников. Есть ли жертвы в результате ЧП, не сообщается.

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Крупный пожар вспыхнул на улице Орджоникидзе, 2 в городе Ижевск (Удмуртия, РФ) в ночь на 17 февраля. Как сообщает телеграмм-канал ASTRA, по этому адресу находятся химическое предприятие "Ижсинтез-Химпром" и ТЦ "Новый дом". Помещение еще в прошлом году отдали под производство дронов.

По информации ресурса Susanin.news со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Удмуртии, огонь охватил здание на площади 3 500 квадратных метров. В ночное время работников на производстве не было и пострадавших тоже нет. На тушение пожара задействовали более 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники.

Пожар охватил площадь 3500 кв. м.

Что стало причиной пожара, на данный момент неизвестно, однако прошлой ночью Россию, по информации Минобороны РФ, атаковали украинские беспилотники, и 33 из них были сбиты.

В Минобороны РФ отчитались о 33 сбитых беспилотниках Фото: скрин

Также о "работе ПВО" заявляли в Белгородской, Калужской, Брянской областях.

За последние 10 дней это – второй инцидент в Ижевске. 7 февраля в районе Воткинского военного завода прогремел мощный взрыв, и очевидцы увидели столб огня, напоминающий ядерный гриб. Позже СМИ заявили, что взрыв под Ижевском якобы произошел во время плановых испытаний ракетных двигателей.

На этом заводе делают боеприпасы для ракетного комплекса стратегического назначения "Тополь-М", а с 2006 года на заводе запустили серийное производство ракет "Искандер-М". Также на предприятии выпускают компоненты ракет, которые затем используются для атак на украинские города.

Ранее Фокус писал, что в ночь на 15 февраля на нефтебазе в Курске начался масштабный пожар. Губернатор области Роман Старовойт заявил об атаке украинского беспилотника.