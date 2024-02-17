В Іжевську спалахнула велика пожежа в цеху з виробництва БПЛА (фото, відео)

Торговий центр, де спалахнула пожежа, ще минулого року віддали під виробництво безпілотників. Чи є жертви внаслідок НП, не повідомляють.

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Велика пожежа спалахнула на вулиці Орджонікідзе, 2 у місті Іжевськ (Удмуртія, РФ) у ніч на 17 лютого. Як повідомляє телеграм-канал ASTRA, за цією адресою розташовані хімічне підприємство "Іжсинтез-Хімпром" і ТЦ "Новый дом". Приміщення ще минулого року віддали під виробництво дронів.

За інформацією ресурсу Susanin.news з посиланням на прес-службу ГУ МНС Росії в Удмуртії, вогонь охопив будівлю на площі 3 500 квадратних метрів. У нічний час працівників на виробництві не було і постраждалих теж немає. На гасіння пожежі задіяли понад 100 співробітників МНС і 33 одиниці техніки.

Пожежа охопила площу 3500 кв. м.

Що стало причиною пожежі, наразі невідомо, проте минулої ночі Росію, за інформацією Міноборони РФ, атакували українські безпілотники, і 33 з них було збито.

У Міноборони РФ відзвітували про 33 збиті безпілотники Фото: скрін

Також про "роботу ППО" заявляли в Бєлгородській, Калузькій, Брянській областях.

За останні 10 днів це — другий інцидент в Іжевську. 7 лютого в районі Воткінського військового заводу прогримів потужний вибух, і очевидці побачили стовп вогню, що нагадує ядерний гриб. Пізніше ЗМІ заявили, що вибух під Іжевськом нібито стався під час планових випробувань ракетних двигунів.

На цьому заводі роблять боєприпаси для ракетного комплексу стратегічного призначення "Тополь-М", а з 2006 року на заводі запустили серійне виробництво ракет "Іскандер-М". Також на підприємстві випускають компоненти ракет, які потім використовують для атак на українські міста.

Раніше Фокус писав, що в ніч на 15 лютого на нафтобазі в Курську почалася масштабна пожежа. Губернатор області Роман Старовойт заявив про атаку українського безпілотника.