Взрывы в России: масштабный пожар вспыхнул на заводе, производящем "Искандер-М" (видео)

Российская противовоздушная оборона якобы уничтожила БПЛА и реактивные снаряды, однако в двух городах возникли масштабные пожары и есть пострадавшие.

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Вечером 7 февраля в Российской Федерации прогремели взрывы. В частности, в Белгородской области и в Ижевске. В Минобороны заявили об ударах беспилотников и РСЗО RM-70 "Вампир". Фокус рассказывает подробнее о последствиях атаки.

Взрывы в Белгородской области

В Минобороны России сообщили о том, что около 17:20 мск беспилотники атаковали Белгородскую область. По информации оборонного ведомства РФ, средства противовоздушной обороны якобы уничтожили два украинских дрона в регионе.

Кроме этого, в РФ заявили, что Белгородщину обстреляли с помощью РСЗО RM-70 "Вампир" около 16:30 мск.

"Дежурными средствами ПВО было уничтожено семь реактивных снарядов над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

Также в Минобороны РФ рассказали об очередной атаке с помощью РСЗО в 19:50 мск. Российская ПВО якобы уничтожили пять реактивных снарядов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что над Белгородом и районом сработала российская ПВО — было уничтожено семь воздушных целей на подлете к городу. По его словам, пострадали два человека, у одного мужчины баротравма, ему оказали помощь на месте. У второго мужчины диагностировали осколочное ранение головы и контузия, его госпитализировали в больницу.

"В городе Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, около 15 автомобилей повреждены осколками. Также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе различные повреждения обнаружены в 2 частных домовладениях и на территории одного предприятия", — сказал Вячеслав Гладков.

Позже он сообщил, что российская ПВО снова работала над Белгородом и районом, она якобы уничтожила пять воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Однако в нескольких квартирах Белгорода было повреждено остекление, выбиты окна и посечены фасады в двух частных домовладениях. Также было повреждено хозяйственное сооружение еще в одном домовладении. Кроме этого, в районе пробило кровлю в домах, посечены три автомобиля.

По информации российского издания Mash, в результате обстрела Белгорода пострадали два человека, в целом по области — пять. Один из снарядов попал в землю рядом с фурой. Журналисты отметили, что атаковали в районе котельной завода ЖБК-1.

Местный Telegram-канал "Пепел" сообщил, что два попадания зафиксированы на территории витаминного завода в Белгороде, в частности один из боеприпасов попал в здание. Кроме этого, произошло попадание в котельную завода ЖБК-1 и цех металлоизделий, в результате чего возник пожар.

В Mash отметили, что через несколько часов состоялась вторая волна ударов по Белгороду. Местные жители видели вспышки в небе, якобы работала российская ПВО.

В Telegram-канале "Пепел" рассказали, что во время второй волны обстрелов у некоторых жителей Белгорода пропал свет. Кроме этого, обломки одного из БПЛА упали на автомобильный мост в районе Крейда.

Взрывы в Ижевске

В Telegram-канале Brief около 20:00 по киевскому времени сообщили о мощном взрыве в городе.

"Жители Ижевска сообщают о предполагаемом мощном взрыве в городе или его окрестностях", — говорится в сообщении.

В частности, в 12 километрах от Ижевска находится испытательный полигон Воткинского военного завода. По информации администраторов канала, там было что-то взорваться.

По словам местных жителей, взрыв мог быть связан с утилизацией ракетных двигателей на Воткинском заводе, который выпускает продукцию военного и гражданского назначения, периодически в этом районе "наблюдается что-то похожее на "ядерный" гриб".

Позже в МЧС сообщили, что причиной взрыва якобы стали технические работы на заводе.

Российское издание ТАСС заявило, что взрыв под Ижевском якобы произошел во время плановых испытаний ракетных двигателей.

Воткинский завод: что известно

В DeepState рассказали, что Воткинский район производит боеприпасы для ракетного комплекса стратегического назначения "Тополь-М". С 2006 года на заводе запустили серийное производство ракет "Искандер-М". Кроме этого, предприятие производит компоненты ракет, которые затем используются в российско-украинской войне, и проводит теоретические и практические исследования в сфере ракетного вооружения.

Взрывы в России

Напомним, ночью 5 февраля в Минобороны России рассказали, что якобы семь украинских беспилотников атаковали Белгородскую область. Российская ПВО якобы уничтожила дроны, однако зафиксированы повреждения в городе Губкин.