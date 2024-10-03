Удар СБУ по Воронежской области: СМИ показали спутниковые фото аэродрома "Борисоглебск"

На снимках можно увидеть несколько новых следов пожара в районе ВПП, однако постройки выглядят неповрежденными.

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Появились спутниковые снимки с последствия удара украинских дронов по военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области. Об этом пишет издание "Радио Свобода".

Последствия удара по Воронежской области

По словам журналистов, первые спутниковые снимки авиабазы, сделанные после удара, утром 3 октября.

"На них видны несколько новых следов пожара в районе ВПП, однако постройки выглядят неповрежденными", — сказано в сообщении.

Удар по Воронежской области: что известно

Ранее Фокус писал, что дроны Службы безопасности Украины отработали по военному аэродрому россиян "Борисоглебск" в Воронежской области. В результате удалось поразить склады, где хранились управляемые авиабомбы противника. В эффективной операции принимали участие беспилотники СБУ, Сил специальных операций, а также других Сил обороны. Собеседники подтвердили, что удары удалось нанести по складам с авиабомбами, стоянкам самолетов Су-35 и Су-34, а также по местам хранения авиационного топлива россиян в Воронежской области. Именно оттуда ВС РФ запускают авиабомбы по украинской территории.

Напомним, 2 октября сообщалось, что Украина и РФ обменялись ударами рекордного числа БПЛА в сентябре, написали в российском медиа "Агентство". Взаимные атаки по тыловым регионам не прекращались ни на один день. Только Россия выпустила по Украине 1331 ударный беспилотник.