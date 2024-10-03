Удар СБУ по Воронезькій області: ЗМІ показали супутникові фото аеродрому "Борисоглєбськ"

На знімках можна побачити кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги, проте споруди виглядають неушкодженими.

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З'явилися супутникові знімки з наслідків удару українських дронів по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. Про це пише видання"Радіо Свобода".

Наслідки удару по Воронезькій області

За словами журналістів, перші супутникові знімки авіабази, зроблені після удару, вранці 3 жовтня.

"На них видно кілька нових слідів пожежі в районі злітно-посадкової смуги, проте споруди виглядають неушкодженими", — сказано в повідомленні.

Удар по Воронезькій області: що відомо

Раніше Фокус писав, що дрони Служби безпеки України відпрацювали по військовому аеродрому росіян "Борисоглєбськ" у Воронезькій області. У результаті вдалося вразити склади, де зберігалися керовані авіабомби противника. В ефективній операції брали участь безпілотники СБУ, Сил спеціальних операцій, а також інших Сил оборони. Співрозмовники підтвердили, що ударів вдалося завдати по складах з авіабомбами, стоянках літаків Су-35 і Су-34, а також по місцях зберігання авіаційного палива росіян у Воронезькій області. Саме звідти ЗС РФ запускають авіабомби по українській території.

Нагадаємо, 2 жовтня повідомлялося, що Україна і РФ обмінялися ударами рекордної кількості БПЛА у вересні, написали в російському медіа "Агентство". Взаємні атаки по тилових регіонах не припинялися ні на один день. Тільки Росія випустила по Україні 1331 ударний безпілотник.