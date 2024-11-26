На Луганщині військовий РФ убив товаришів, підпалив ЗРК та втік у СЗЧ, — соцмережі (відео)

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, в російському тилу вбив військовослужбовців розрахунку та підпалив ЗРК "Стріла-10" завербований до ЗС РФ колишній в'язень.

У п'ятницю 22 листопада завербований ЗС РФ ув'язнений напав на військовослужбовців розрахунку ЗРК "Стріла-10", підпалив машину разом із їхніми тілами та втік у СЗЧ. Інцидент стався біля села Дмитрівка на тимчасово окупованій території Луганської області. Повідомлення про підпал техніки з'явилося 24 листопада на російському телеграм-каналі "Северный канал".

Російський канал 23 листопада виклав відео обгорілого ЗРК "Стріла" та припустив, що це могла бути робота української ДРГ чи дрона. Наступного дня з'явився ще один пост, у якому адмін гнівно розповів, що насправді "Стрілу" підпалили самі бійці, знищили боєкомплект та втекли в СЗЧ в невідомому напрямку.

Журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російський ЗРК підпалив завербований ЗС РФ в'язень Наіль Карімов 22 листопада. За словами Бутусова, Карімов заволодів зброєю своїх бойових товаришів, напав на них, підпалив місце дислокації бойового розрахунку та саму техніку, аби приховати сліди злочину, та втік у невідомому напрямку. У обгорілій машині "Стріла-10" знайшли три обвуглені скелети. УФСБ Росії у так званій "ЛНР" оголосило Карімова в розшук.

Завербований в'язень Наіль Карімов підпалив ЗРК "Стріла" в "ЛНР" Фото: Юрій Бутусов / Telegram УФСБ Росії шукає завербованого до армії РФ в'язня, який убив товарищів і підпалив ЗРК Фото: Юрій Бутусов / Telegram

Нагадаємо, 11 листопада пресслужба СБУ повідомила, що троє молодиків намагалася підпалити гелікоптер ЗСУ в Кіровоградській області за вказівкою російських спецслужб. Також завербовані ФСБ палії намагалися підпалити електропідстанції.

У російському Новосибірську 3 жовтня невідомі спалили управління ФСБ. У ГУР України повідомили, що невпізнаний палій в чорному одязі вибив рукою скло у вікні будівлі та підпалив усередині приміщення каністру з легкозаймистою сумішшю.