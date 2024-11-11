В Кировоградской области группа молодых людей пыталась поджечь вертолет ВСУ (фото)

Правоохранители поймали "на горячем" в Кировоградской области трех парней в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались уничтожить военную технику. Еще в двух областях поджигатели "охотились" за электроподстанциями.

Служба безопасности Украины вместе с Национальной полицией задержала пятерых человек, которые по заданию российских спецслужб организовывали поджоги в трех областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в понедельник, 11 ноября.

В частности, в Кировоградской области трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет проникли на территорию военного аэродрома, чтобы сжечь вертолет Вооруженных сил Украины. Кроме этого, они планировали уничтожить электроподстанцию, которая обеспечивает электроснабжение десятков тысяч людей.

В Полтавской области правоохранители разоблачили рецидивиста, который поджег военный автомобиль, который был задействован в выполнении задач на восточном фронте. Как установило следствие, этот человек ранее уже привлекался к ответственности за угон авто, а осенью 2024 года получил новое задание от российских кураторов — уничтожать технику ВСУ.

Еще один случай произошел в Черкасской области, где 34-летний житель области поджег трансформаторную подстанцию. Это оборудование обеспечивало электропитание для железнодорожного участка, важного для перевозки военных и гражданских грузов.

СБУ задержала злоумышленников, которые совершали поджоги Фото: СБУ СБУ задержала злоумышленников, которые совершали поджоги Фото: СБУ

Все подозреваемые были завербованы через Telegram-каналы, где искали "легкого" заработка. Однако вместо обещанного вознаграждения они получили подозрения от украинских правоохранителей. Задержанным инкриминируют диверсию, препятствование деятельности ВСУ и умышленное повреждение имущества, за что им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 8 ноября СБУ сообщила о задержании на Волыни российского агента, который проходил службу в подразделении охраны ТЦК и СП.

30 октября в Киеве задержали 16-летнего студента за поджог трех отделений "Укрпочты".