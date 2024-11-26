ЗС РФ відкинули від Куп'янська: окупанти форсують річку Оскіл (відео, карта)

Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Куп’янському напрямку. У Харківській ОВА розповіли про тактики, до яких вдаються російські диверсанти.

ЗСУ вдалося відкинути російських загарбників від міста Куп’янськ у Харківській області. Про це 26 листопада в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

Про ситуацію в районі Куп'янська — з 7:09

Він повідомив, що ЗС РФ дотримуються звичної для них тактики — намагаються просуватись малими штурмовими групами та накопичуватись. Великої кількості бронетехніки ворог не залучає.

"На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста відкинутий", — запевнив Волошин.

З його слів, навіть якщо групі з 8-10 окупантів і вдається форсування ріки, то на берег підіймаються вже 2-3 бійці. Захисники знищують ворожі сили, ситуація підконтрольна Силам оборони.

Куп'янськ на мапі бойових дій Фото: Deep State

Також ситуацію на Куп’янському напрямку в ефірі телемарафону прокоментував керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Це постійно диверсійно-розвідувальні групи ворожі фактично випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть так само мінними фактично полями", — розповів він.

Про ситуацію в районі Куп'янська — з 5:38

Голова обладміністрації запевнив, що ЗСУ виявляють диверсантів та знищують їх на підходах до Куп’янська.

"Наразі по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу", — додав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував контрнаступ українських військ на фронті.

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