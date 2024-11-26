ЗС РФ відкинули від Куп'янська: окупанти форсують річку Оскіл (відео, карта)
Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Куп’янському напрямку. У Харківській ОВА розповіли про тактики, до яких вдаються російські диверсанти.
ЗСУ вдалося відкинути російських загарбників від міста Куп’янськ у Харківській області. Про це 26 листопада в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.
Він повідомив, що ЗС РФ дотримуються звичної для них тактики — намагаються просуватись малими штурмовими групами та накопичуватись. Великої кількості бронетехніки ворог не залучає.
"На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від міста відкинутий", — запевнив Волошин.
З його слів, навіть якщо групі з 8-10 окупантів і вдається форсування ріки, то на берег підіймаються вже 2-3 бійці. Захисники знищують ворожі сили, ситуація підконтрольна Силам оборони.
Також ситуацію на Куп’янському напрямку в ефірі телемарафону прокоментував керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Це постійно диверсійно-розвідувальні групи ворожі фактично випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть так само мінними фактично полями", — розповів він.
Голова обладміністрації запевнив, що ЗСУ виявляють диверсантів та знищують їх на підходах до Куп’янська.
"Наразі по тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу", — додав він.
Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський анонсував контрнаступ українських військ на фронті.
У соцмережах повідомили, що завербований у ЗС РФ ексв’язень напав на "побратимів", спалив машину з їхніми тілами та втік.