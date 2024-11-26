"Перехоплювати ініціативу": Сирський анонсував контрнаступ ЗСУ, деталі

Позиція головнокомандувача полягає в тому, щоб зупинити противника. Для цього необхідно не просто тримати оборону, а й діяти.

Ситуація на фронті вкрай важка, проте вже значно краща, ніж була ще тиждень тому. Сили оборони, як заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, мають перехопити ініціативу і контратакувати. Про це написав військовослужбовець і блогер Кирило Сазонов у своєму Telegram-каналі.

Головнокомандувач ЗСУ зустрівся з тими, хто багато пише в мережі про ситуацію на фронті та про бойові дії. Там він і розповів про можливі плани на майбутнє і загалом про те, що відбувається на полі бою.

Насамперед ішлося про найскладніші напрямки — Покровський і Курахівський. Ще тиждень тому ситуація там була практично критична, проте зараз покращилася.

"Деякі підрозділи відходили, залишали позиції, а закрити не було ким. Дійсно, кризова ситуація. Але питання вирішено, резерви розгорнуто, плани противника зірвано", — написав Кирило Сазонов.

Окремо на зустрічі Олександр Сирський розповів про свою позицію, яка полягає в тому, що противника необхідно зупинити. Водночас, перемога на фронті неможлива, якщо бійці ЗСУ працюватимуть лише в обороні. У результаті українські захисники повинні будуть піти в контрнаступ.

"Ми повинні перехоплювати ініціативу і контратакувати. Повинні і будемо. Де і хто — побачите", — процитував Кирило Сазонов Головнокомандувача ЗСУ.

Головнокомандувач ЗСУ заговорив про майбутній контрнаступ Фото: Скриншот

Примітно, що 25 листопада Олександр Сирський також розповів про зустріч з українськими та іноземними журналістами. Цей захід необхідний був для того, щоб разом протидіяти російській дезінформації.

"Поінформував представників медіа про перебіг бойових дій. Розповів про заходи, спрямовані на стабілізацію ситуації на сході, а також про значення Курської операції та ситуацію на цьому напрямку. Обговорили широке коло питань, що стосуються Збройних сил і ситуації на фронті", — написав генерал.

Нагадаємо, 5 жовтня в The Times писали, що у 2025 році Україна зможе почати новий контрнаступ проти ЗС РФ. Наступ ЗСУ може відбутися з новою технікою і новими сформованими бригадами.

14 жовтня ветеран АТО Євген Дикий заявив, що ЗСУ можуть піти в контрнаступ і здобути перемогу для України у 2025 році. На його думку, насамперед потрібно вирішити питання з мобілізацією, що дасть змогу наступного року піти в успішний наступ і здобути перемогу.