"Перехватывать инициативу": Сырский анонсировал контрнаступление ВСУ, детали

Позиция главнокомандующего заключается в том, чтобы остановить противника. Для этого необходимо не просто держать оборону, а и действовать.

Ситуация на фронте крайне тяжелая, однако уже значительно лучше, нежели была еще неделю назад. Силы обороны, как заявил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, должны перехватить инициативу и контратаковать. Об этом написал военнослужащий и блогер Кирилл Сазонов в своем Telegram-канале.

Главнокомандующий ВСУ встретился с теми, кто много пишет в сети о ситуации на фронте и о боевых действиях. Там он и рассказал о возможных планах на будущее и в целом о том, что происходит на поле боя.

В первую очередь речь пошла о сложных направлениях — Покровском и Кураховском. Еще неделю назад ситуация там была практически критическая, однако сейчас улучшилась.

"Некоторые подразделения отходили, оставляли позиции, а закрыть не было кем. Действительно, кризисная ситуация. Но вопрос решен, резервы развернуты, планы противника сорваны", — написал Кирилл Сазонов.

Отдельно на встрече Александр Сырский рассказал о своей позиции, которая заключается в том, что противника необходимо остановить. В то же время, победа на фронте невозможна, если бойцы ВСУ будут работать только в обороне. В результате украинские защитники должны будут пойти в контрнаступление.

"Мы должны перехватывать инициативу и контратаковать. Должны и будем. Где и кто — увидите", — процитировал Кирилл Сазонов Главнокомандующего ВСУ.

Главнокомандующий ВСУ заговорил о будущем контрнаступлении Фото: Скриншот

Примечательно, что 25 ноября Александр Сырский также рассказал о встрече с украинскими и иностранными журналистами. Это мероприятие необходимо было для того, чтобы вместе противодействовать российской дезинформации.

"Проинформировал представителей медиа о ходе боевых действий. Рассказал о мерах, направленных на стабилизацию ситуации на востоке, а также о значении Курской операции и ситуации на этом направлении. Обсудили широкий круг вопросов, касающихся Вооруженных сил и ситуации на фронте", — написал генерал.

Напомним, 5 октября в The Times писали, что в 2025 году Украина сможет начать новое контрнаступление против ВС РФ. Наступление ВСУ может произойти с новой техникой и новыми сформированными бригадами.

14 октября ветеран АТО Евгений Дикий заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление и одержать победу для Украины в 2025 году. По его мнению, в первую очередь нужно решить вопрос с мобилизацией, который позволит в следующем году пойти в успешное наступление и одержать победу.