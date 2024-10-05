Наступление ВСУ может произойти с новой техникой и новыми сформированными бригадами. К этому времени, не исключает издание, Украина также получит разрешение от союзников наносить удары по целям противника дальнобойным оружием.

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Вероятно, Украина в следующем году сможет начать новое масштабное контрнаступление в войне против российской армии благодаря технике, которую она получает от стран-партнеров, и новым воинским подразделениям, которые формируются в процессе мобилизации. Об этом пишет американское издание The Times.

Кроме того Украина, считает издание, вероятно, получит разрешение на использование дальнобойных американских ракет ATACMS и британских Storm Shadow против военных целей на территории страны-агрессора.

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Однако даже без их применения ВСУ активно используют свои собственные ракеты и беспилотники в кампании против российских складов боеприпасов. И это приносит свои плоды, отметили в The Times.

Украина, как отмечается, сталкивается с проблемами мобилизации военнообязанных, но расширяется западное производство боеприпасов, а помощь союзников направляется на развитие оборонно-промышленного сектора страны.

Напомним, старший лейтенант медицинской службы так называемой "ДНР", хирург Юрий Евич рассказал своим 109 тысячам подписчиков на YouTube-канале о том, что ВСУ планируют крупное наступление уже этой осенью и могут захватить Курск и Белгород. По словам Евича, грядущее наступление ВСУ "будет гораздо больше, чем под Изюмом" и превзойдет события в Курской области.

Также Фокус писал, что жители Суджи в Курской области начали проситься в Украину. Граждане РФ обижены на свою власть, поскольку та их бросила и ничем не помогает.