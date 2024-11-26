ВС РФ воспользовались пробелами в обороне ВСУ: Defense Express о боях в Донецкой области

Если ВС РФ будут иметь успехи, это создаст серьезные проблемы для логистики Сил обороны, поскольку эти две дороги ведут к Великой Новоселке, а она является важной для украинской обороны наряду с необходимостью защиты Курахово, Покровска и других городов.

Российские оккупанты смогли найти слабое место в обороне Сил обороны Украины в Донецкой области и воспользовались этим. Продвижение россиян на флангах является очень опасным. Об этом в комментарии "Эспрессо" сказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"Сейчас самые тяжелые времена, даже по сравнению с периодом масштабного вторжения РФ. Мы говорим и о Купянске, Часов Яре, Торецке, Покровске, Курахово. На всех этих направлениях враг активно проводит штурмовые действия, и в последнее время к этим направлениям действительно добавилась Великая Новоселка. Это важный опорный пункт обороны и логистический хаб нашей линии обороны", — отметил Згурец.

Он отметил, что ситуация возле Большой Новоселки чрезвычайно сложная, потому что россияне атакуют с двух сторон — запада и востока. Также они продвигаются возле Раздольного.

"Такое впечатление, что наши оборонительные фортификации, построенные для сдерживания наступления с юга, имели пробелы на участке именно с востока, и враг этим воспользовался. Сейчас с востока есть несколько направлений атак, в частности между реками Кашлагач и Шайтанка — это продвижение с юго-востока к Большой Новоселке", — подчеркнул Згурец.

По словам эксперта, несмотря на то, что украинские защитники сдерживают на этом участке фронта россиян, их продвижение на флангах очень опасно. ВС РФ стремятся захватить Новый Комар и Новоселку.

"Если враг к ним пробьется, это создаст серьезные проблемы для нашей логистики, поскольку эти две дороги ведут к Большой Новоселке. Этот участок стал одним из приоритетных для нашей обороны наряду с необходимостью защиты Курахово, Покровска и других городов", — пояснил Згурец.