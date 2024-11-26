ЗС РФ скористалися прогалинами в обороні ЗСУ: Defense Express про бої на Донеччині

Якщо ЗС РФ матимуть успіхи, це створить серйозні проблеми для логістики Сил оборони, оскільки ці дві дороги ведуть до Великої Новосілки, а вона є важливою для української оборони поряд із необхідністю захисту Курахового, Покровська та інших міст.

Російські окупанти змогли знайти слабке місце в обороні Сил оборони України на Донеччині і скористалися цим. Просування росіян на флангах є дуже небезпечним. Про це в коментарі "Еспресо" сказав директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Зараз найважчі часи, навіть порівняно з періодом масштабного вторгнення РФ. Ми говоримо і про Куп'янськ, Часів Яр, Торецьк, Покровськ, Курахове. На всіх цих напрямках ворог активно проводить штурмові дії, і останнім часом до цих напрямків дійсно додалася Велика Новосілка. Це важливий опорний пункт оборони та логістичний хаб нашої лінії оборони", — зауважив Згурець.

Він зауважив, що ситуація біля Великої Новосілки надзвичайно складна, бо росіяни атакують з двох боків — заходу і сходу. Також вони просуваються біля Роздольного.

"Таке враження, що наші оборонні фортифікації, побудовані для стримування наступу з півдня, мали прогалини на ділянці саме зі сходу, і ворог цим скористався. Наразі зі сходу є кілька напрямків атак, зокрема між річками Кашлагач і Шайтанка — це просування з південного сходу до Великої Новосілки", — наголосив Згурець.

За словами експерта, попри те, що українські захисники стримують на цій ділянці фронту росіян, їхнє просування на флангах є дуже небезпечним. ЗС РФ прагнуть захопити Новий Комар і Новосілку.

"Якщо ворог до них проб’ється, це створить серйозні проблеми для нашої логістики, оскільки ці дві дороги ведуть до Великої Новосілки. Ця ділянка стала однією з пріоритетних для нашої оборони поряд із необхідністю захисту Курахового, Покровська та інших міст", — пояснив Згурець.