ВСУ могут пойти в контрнаступление и одержать победу для Украины в 2025 году, — ветеран

По мнению Евгения Дикого, если в ближайшие три месяца Украина сможет жестко и решительно решить вопрос с мобилизацией, то в следующем году Силы обороны получат шанс на успешное наступление и победу в войне из-за медленного и окончательного истощения ресурсов в ВС РФ.

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Ветеран АТО Евгений Дикий считает, что ВСУ способны будут провести наступление и выиграть в войне против РФ, если будет упорядочен вопрос с мобилизацией. Об этом он рассказал в комментарии для "24 Канала".

По его словам, российская армия постепенно исчерпывает свои резервы для ведения боевых действий. В частности, бронетехники и артиллерии у оккупантов остается на год, однако показатели живой силы значительно лучше, чем можно воспользоваться.

Дикий считает, что успешное наступление в ВСУ возможно при условии надлежащих сил и резервов, которых он пока не видит из-за проблем с мобилизацией. Он добавляет, что после изменений закона о мобилизации произошел подъем, и за три месяца было набрано значительно больше людей, чем за предыдущие полтора года. Однако сейчас снова наблюдается спад.

"Если ситуация будет такой, то о каком контрнаступлении говорится? В Украине не хватило резервов удержать Угледар. Бойцы 72-й бригады сделали все возможное и даже больше. Вопрос не в том, что что-то недоделала эта бригада, а в том, почему рядом с ней не появилась другая — свежая, не потрепанная за несколько лет войны, которая бы ее усилила. Тогда Угледар до сих пор был бы наш. Однако этой бригады нет, потому что ее не сформировали, потому что продолжается саботаж мобилизации", — сказал Дикий.

По его мнению, если в Украине будет решен вопрос с мобилизацией в ближайшие несколько месяцев, то следующий год может дать возможность для удачного наступления Сил обороны.

"Есть все объективные предпосылки для победы в 2025 году, если будет мобилизовано достаточное количество людей", — сказал Дикий, добавив, что если проблема с пополнением войск не будет решена, то тогда речь пойдет не против "украинского наступления", а о возможности "хотя бы удержать россиян по Днепру".

Напомним, Фокус недавно писал о том, что ТЦК и полиция ловят мужчин в спортзалах, ресторанах и в клубах. "Бусификация" мужчин, отдыхающих в развлекательных заведениях, на первый взгляд, выглядит как попытка справедливой мобилизации и разрушения тезиса "война для бедных". Но украинцев возмутили рейды, ведь богатые все равно держатся подальше от фронта.

Ранее мы сообщали, что эксперты отметить "буксование" мобилизации и назвали причины снижения количества привлеченных в ряды Сил обороны.