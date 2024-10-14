ЗСУ можуть піти у контрнаступ та здобути перемогу для України у 2025 році, — ветеран

На думку Євгена Дикого, якщо в найближчі три місяці Україна зможе жорстко і рішуче розв'язати питання з мобілізацією, то наступного року Сили оборони отримають шанс на успішний наступ і перемогу у війні через повільне й остаточне виснаження ресурсів у ЗС РФ.

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Ветеран АТО Євген Дикий вважає, що ЗСУ здатні будуть провести наступ і виграти у війні проти РФ, якщо буде впорядковане питання з мобілізацією. Про це він розповів у коментарі для "24 Каналу".

За його словами, російська армія поступово вичерпує свої резерви для ведення бойових дій. Зокрема, бронетехніки й артилерії в окупантів залишається на рік, однак показники живої сили є значно кращими, чим можна скористатися.

Дикий вважає, що успішний наступ у ЗСУ можливий за умови належних сил і резервів, яких він поки що не бачить через проблеми з мобілізацією. Він додає, що після змін закону про мобілізацію стався підйом, і за три місяці було набрано значно більше людей, аніж за попередні півтора року. Однак зараз знову спостерігається спад.

"Якщо ситуація буде такою, то про який контрнаступ мовиться? В Україні не вистачило резервів утримати Вугледар. Бійці 72-ї бригади зробили все можливе і навіть більше. Питання не в тому, що щось недоробила ця бригада, а в тому, чому поруч з нею не з'явилась інша – свіжа, не потріпана за декілька років війни, яка б її посилила. Тоді Вугледар досі був би наш. Однак цієї бригади нема, бо її не сформували, бо триває саботаж мобілізації", — сказав Дикий.

На його думку, якщо в Україні буде розв'язане питання з мобілізацією у найближчі кілька місяців, то наступний рік може дати можливість для вдалого наступу Сил оборони.

"Є всі об'єктивні передумови для перемоги у 2025 році, якщо буде мобілізована достатня кількість людей", — сказав Дикий, додавши, що якщо проблему з поповненням військ не буде розв'язано, то тоді йтиметься не проти "український наступ", а про змогу "хоча б утримати росіян по Дніпру".

Нагадаємо, Фокус нещодавно писав про те, що ТЦК і поліція ловлять чоловіків у спортзалах, ресторанах і в клубах. "Бусифікація" чоловіків, які відпочивають у розважальних закладах, на перший погляд виглядає як спроба справедливої мобілізації та руйнування тези "війна для бідних". Але українців обурили рейди, адже багаті все одно тримаються якомога далі від фронту.

Раніше ми повідомляли, що експерти звернули увагу на "буксування" мобілізації та назвали причини зниження кількості залучених до лав Сил оборони.